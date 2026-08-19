Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из Канады

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на три дня отложил введение новых 50-процентных пошлин на канадские товары, которые должны были вступить в силу сегодня. Глава государства заявил, что поставил их на паузу, поскольку страны пришли к договоренностям насчет отмененного проекта по расширению трубопроводной системы между Канадой и США под названием Keystone XL. Подробностей об этом соглашении он не привел.

«Канада и США, с учетом окончательного согласования документов, достигли соглашения! Великий трубопровод Keystone XL, давным-давно уничтоженный Сонным Джо Байденом (бывшим президентом США.— "Ъ"), может восстать из мертвых!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Позже он опубликовал сгенерированную ИИ картинку, на которой достает из могилы трубопровод Keystone.

Reuters отмечает, что сообщению президента предшествовали несколько месяцев напряженных переговоров властей США и Канады, а также вчерашняя встреча господина Трампа с премьер-министром соседней страны Марком Карни. Это был их второй разговор за неделю.

В июле Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 50-процентных пошлин на широкий спектр канадских товаров — от вина и цемента до хоккейных клюшек. Документ должен был вступить в силу через месяц, чтобы дать возможность продолжить переговоры.

Как сообщало Politico, Вашингтон и Оттава уже несколько дней ведут переговоры по новому масштабному торговому соглашению. США, по информации издания, добиваются от Канады отмены запрета на ввоз американского алкоголя и пошлин на свои автомобили, а также уступок по тарифным квотам на молочную продукцию, на чем настаивает Дональд Трамп. В ответ Оттава рассчитывает на снижение американских пошлин на канадские автомобили и другие категории товаров.