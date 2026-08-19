Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из Канады
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на три дня отложил введение новых 50-процентных пошлин на канадские товары, которые должны были вступить в силу сегодня. Глава государства заявил, что поставил их на паузу, поскольку страны пришли к договоренностям насчет отмененного проекта по расширению трубопроводной системы между Канадой и США под названием Keystone XL. Подробностей об этом соглашении он не привел.
«Канада и США, с учетом окончательного согласования документов, достигли соглашения! Великий трубопровод Keystone XL, давным-давно уничтоженный Сонным Джо Байденом (бывшим президентом США.— "Ъ"), может восстать из мертвых!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Позже он опубликовал сгенерированную ИИ картинку, на которой достает из могилы трубопровод Keystone.
Reuters отмечает, что сообщению президента предшествовали несколько месяцев напряженных переговоров властей США и Канады, а также вчерашняя встреча господина Трампа с премьер-министром соседней страны Марком Карни. Это был их второй разговор за неделю.
В июле Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 50-процентных пошлин на широкий спектр канадских товаров — от вина и цемента до хоккейных клюшек. Документ должен был вступить в силу через месяц, чтобы дать возможность продолжить переговоры.
Как сообщало Politico, Вашингтон и Оттава уже несколько дней ведут переговоры по новому масштабному торговому соглашению. США, по информации издания, добиваются от Канады отмены запрета на ввоз американского алкоголя и пошлин на свои автомобили, а также уступок по тарифным квотам на молочную продукцию, на чем настаивает Дональд Трамп. В ответ Оттава рассчитывает на снижение американских пошлин на канадские автомобили и другие категории товаров.
Решение Дональда Трампа отложить введение 50-процентных пошлин на канадские товары связано с многомесячными напряженными переговорами между США и Канадой, а также недавней встречей с премьер-министром Канады Марком Карни. Ранее, 20 июля 2026 года, Дональд Трамп подписал указы о введении 50-процентных пошлин на ряд канадских товаров, включая вино, хоккейные клюшки и цемент, в ответ на «неравноправное отношение» к американскому импорту и загрязнение воздуха из-за лесных пожаров в Канаде.
Канада, более 75% экспорта которой направляется в США, ранее уже сталкивалась с тарифными ограничениями со стороны Вашингтона, а в ответ на действия американской стороны Марк Карни заявлял о праве на ответные тарифные меры. 16 октября 2025 года Financial Times сообщала, что США и Канада обсуждают возможность возобновления строительства нефтепровода Keystone XL в рамках переговоров о смягчении некоторых пошлин. Администрация Джо Байдена отозвала разрешение на строительство трубопровода в январе 2021 года, после того как в 2017 году Дональд Трамп его возобновил.