С начала года погрузка зерна на СвЖД выросла на треть

В январе-июле 2026 года объем погрузки зерна на Свердловской железной дороге (СвЖД) достиг 365,4 тыс. тонн, что на 34,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из общего объема 242,7 тыс. тонн пришлось на отгрузку в вагонах (+25,3%), а 122,7 тыс. тонн — на контейнерные перевозки (+56,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экспортная составляющая выросла на 72,4% и составила 230,6 тыс. тонн зерна, включая 125,3 тыс. тонн через сухопутные пункты пропуска (рост в 3,5 раза) и 82,8 тыс. тонн через южные порты (рост в 2,6 раза). В адрес портов северо-запада погрузили 16,7 тыс. тонн (-49,4%), портов Дальнего Востока — 5,8 тыс. тонн (-82,9%).

В июле погрузка зерна увеличилась в 2,6 раза относительно июля 2025 года — до 23,2 тыс. тонн: 12,8 тыс. тонн отправлено в вагонах и 10,4 тыс. тонн — в контейнерах. На экспорт ушло 10,6 тыс. тонн (+2,9 раза), а для внутренних потребителей — 12,6 тыс. тонн (+2,4 раза). Основной прирост обеспечен за счет формирования контейнерных поездов в Китай через Казахстан и порты Дальнего Востока. Лидерами по объему отгрузок в июле стали предприятия Тюменской области с отправками со станций Заводоуковская и Ишим.

На всей сети РЖД в июле погрузка зерна выросла в 1,4 раза до 2,1 млн тонн (+37%).

Ирина Пичурина