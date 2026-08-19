На подлете к Москве сбили 25 БПЛА

Число сбитых беспилотников, атаковавших Москву этой ночью, достигло 25, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы. О каких-либо последствиях глава города не сообщил.

Этой ночью в Москве закрывались аэропорты Домодедово и Жуковский, в четыре часа ночи их работа была возобновлена, сообщали в Росавиации. Внуково и Шереметьево перешли на особый режим работы — после 3:00 мск они начали принимать и выпускать самолеты «по согласованию с соответствующими органами». Эти ограничения действуют до сих пор.