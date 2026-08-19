В Камбодже предложили продвигать буддизм с помощью ИИ

Замминистра Камбоджи по делам религии Сопання Чуор предложил использовать искусственный интеллект (ИИ) для того, чтобы продвигать буддизм среди молодежи.

«Молодое поколение часто пользуется социальными сетями, интернетом. Получается, ИИ — это способ передачи мудрости, знаний молодому поколению»,— сказал господин Чуор в разговоре с ТАСС на международном форуме «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества». По словам замминистра, буддийские знания следует преобразовывать «в цифру», чтобы установить связь между молодежью и религией.

IV Международный буддийский форум «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества» проходит в Кызыле 17-20 августа. В нем участвуют представители России, а также Индии, Японии, Шри-Ланки, Мьянмы, КНР, Монголии, Непала, Сербии и других стран.