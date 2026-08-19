Власти США готовятся разрешить вырубку и застройку защищенных лесов

Белый дом инициировал изменения в правилах по сохранению диких лесов, которые были приняты в 2001 году и запрещали в них лесозаготовку, строительство дорог и добычу полезных ископаемых. Поправки, разработанные Лесной службой США, должны отменить этот запрет в целях «улучшения состояния лесов и снижения рисков лесных пожаров», сообщает NBC News.

По данным Национального межведомственного центра по борьбе с пожарами, США переживают один из самых тяжелых сезонов лесных пожаров: по состоянию на 17 августа из-за 49 тыс. пожаров сгорело около 3 млн га лесов. «Мы внесли предложения, восстанавливающие полномочия местных лесничих. Именно они лучше знают, как защитить леса»,— отмечается в заявлении Министерства сельского хозяйства США. По данным министерства, действующие «Правила сохранения бездорожных территорий» ограничивают деятельность на 23,8 млн га лесных угодий, это около 30% площади Национальной лесной системы.

Ведомство будет принимать комментарии по предлагаемой инициативе до 21 сентября. Экологические организации уже выступили против, заявляя, что поправки увеличивают риск возникновения лесных пожаров. Анализ, проведенный в 2025 году организацией Wilderness Society, показал, что плотность лесных пожаров самая низкая в заповедных и охраняемых лесных районах и самая высокая в районах, расположенных вблизи дорог. «Открытие отдаленных лесных массивов для строительства новых дорог и застройки никогда не будет решением проблемы лесных пожаров»,— считают в организации.

Влад Никифоров