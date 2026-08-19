WSJ: акционеров разочаровали показатели OpenAI в гонке с Anthropic

Компания OpenAI сообщила инвесторам, что ее выручка во втором квартале выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $5,7 до $6,7 млрд, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). При этом операционный убыток увеличился с $9,3 млрд в первом квартале до $12,3 млрд во втором. Результаты разочаровали часть акционеров, которые рассчитывали, что стартап покажет более высокие результаты и сократит отставание от своего главного конкурента — Anthropic, пишет издание.

За этот же период Anthropic более чем удвоила свою выручку — до $11,6 млрд, и впервые в истории ее продажи превысили показатели OpenAI. Более того, компания вышла на небольшую операционную прибыль и отчиталась перед инвесторами «о повышении эффективности использования вычислительных ресурсов». Впрочем, неясно, какие именно методы подсчета использовала компания для вывода скорректированной прибыли, однако ранее в отчетах для инвесторов она исключила из расчетов расходы на акции для сотрудников.

Отставание OpenAI вызвано замедлением роста ChatGPT и высоким спросом на инструмент для написания кода Claude Code от Anthropic. В попытке переломить ситуацию OpenAI начала перестройку бизнеса и руководства: компания отправила в отставку коммерческого директора Дениза Дрессера и других топ-менеджеров, а сооснователь Грег Брокман лично возглавил продуктовые направления. Кроме того, OpenAI снизила цены на модели из-за растущей конкуренции со стороны более дешевых китайских аналогов.