WSJ: акционеров разочаровали показатели OpenAI в гонке с Anthropic
Компания OpenAI сообщила инвесторам, что ее выручка во втором квартале выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $5,7 до $6,7 млрд, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). При этом операционный убыток увеличился с $9,3 млрд в первом квартале до $12,3 млрд во втором. Результаты разочаровали часть акционеров, которые рассчитывали, что стартап покажет более высокие результаты и сократит отставание от своего главного конкурента — Anthropic, пишет издание.
За этот же период Anthropic более чем удвоила свою выручку — до $11,6 млрд, и впервые в истории ее продажи превысили показатели OpenAI. Более того, компания вышла на небольшую операционную прибыль и отчиталась перед инвесторами «о повышении эффективности использования вычислительных ресурсов». Впрочем, неясно, какие именно методы подсчета использовала компания для вывода скорректированной прибыли, однако ранее в отчетах для инвесторов она исключила из расчетов расходы на акции для сотрудников.
Отставание OpenAI вызвано замедлением роста ChatGPT и высоким спросом на инструмент для написания кода Claude Code от Anthropic. В попытке переломить ситуацию OpenAI начала перестройку бизнеса и руководства: компания отправила в отставку коммерческого директора Дениза Дрессера и других топ-менеджеров, а сооснователь Грег Брокман лично возглавил продуктовые направления. Кроме того, OpenAI снизила цены на модели из-за растущей конкуренции со стороны более дешевых китайских аналогов.
В июне 2026 года в отношении OpenAI в США начали масштабное расследование, возглавляемое генеральным прокурором штата Нью-Йорк, а разработчику ChatGPT была вручена повестка в суд с требованием раскрыть документы о работе ее продуктов и влиянии на пользователей.
OpenAI подала заявку на IPO 8 июня 2026 года, но точные сроки размещения пока не назвала, при этом Bloomberg отмечает, что у компании Сэма Альтмана остаются проблемы перед публичным размещением, включая невыполнение нескольких внутренних показателей по доходам и росту аудитории, уход ключевых руководителей и необходимость оптимизации продуктовой линейки на фоне растущей конкуренции с Google и Anthropic. В конце мая 2026 года Anthropic привлекла $65 млрд, и её оценка достигла $965 млрд, сделав её самой дорогой компанией в сфере ИИ, опередив OpenAI ($852 млрд).
OpenAI сосредоточила усилия на инструменте Codex, который является прямым конкурентом Claude Code, и стала закрывать второстепенные проекты, такие как приложение для коротких видео Sora. Источники CNBC сообщают, что компания сотрудничала над подачей заявки на IPO с крупными банками, включая Morgan Stanley и Goldman Sachs.