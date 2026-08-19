В Китае впервые успешно запустили и посадили на суше возвращаемую ракету ZQ-3

Китайская частная космическая компания LandSpace запустила коммерческую ракету-носитель «Чжуцюэ-3» (Zhuque-3, ZQ-3). Она стала первой в истории страны ракетой, которая после полета совершила успешную посадку на суше, передает Центральное телевидение Китая.

Ракета стартовала с площадки «Дунфэн» на космодроме Цзюцюань в 7:35 по местному времени (02:35 мск). Первая ступень ZQ-3 приземлилась в соответствии с графиком на площадке в уезде Миньцинь провинции Ганьсу на северо-западе КНР.

Успешно завершила свою задачу и вторая ступень «Чжуцюэ-3». Во время полета она штатно вывела на целевую орбиту спутник «Хунху-3».