В Китае впервые успешно запустили и посадили на суше возвращаемую ракету ZQ-3
Китайская частная космическая компания LandSpace запустила коммерческую ракету-носитель «Чжуцюэ-3» (Zhuque-3, ZQ-3). Она стала первой в истории страны ракетой, которая после полета совершила успешную посадку на суше, передает Центральное телевидение Китая.
Ракета стартовала с площадки «Дунфэн» на космодроме Цзюцюань в 7:35 по местному времени (02:35 мск). Первая ступень ZQ-3 приземлилась в соответствии с графиком на площадке в уезде Миньцинь провинции Ганьсу на северо-западе КНР.
Успешно завершила свою задачу и вторая ступень «Чжуцюэ-3». Во время полета она штатно вывела на целевую орбиту спутник «Хунху-3».
Успешный запуск и посадка многоразовой ракеты ZQ-3 является частью общей тенденции в космической отрасли Китая по разработке многоразовых космических аппаратов, заявленной китайскими властями. Так, в июле 2026 года Китай впервые в своей истории успешно вернул на платформу в море первую ступень ракеты-носителя Long March 10B, запущенной с космодрома Вэньчан.
Китайские частные компании также активно развивают технологии многоразовых ракет. Например, в мае 2025 года компания Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) осуществила успешный испытательный полет и возвращение на Землю многоразовой ракеты типа Hiker. Также в 2025 году планируются первые летные испытания ракеты среднего класса Tianlong-3, которую компания LandSpace позиционирует как аналог Falcon 9 от SpaceX.