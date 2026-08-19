В ИИ-выдаче «Яндекс Поиска» стали активно тестироваться механизмы продвижения

За второй квартал 2026 года доля нейровыдачи в общем объеме показов объявлений десяти крупнейших рекламодателей из финансового сектора в «Яндексе» выросла с 17% до 30%. Это следует из отчета аналитического агентства Digital Budget.

Речь идет о рекламных объявлениях, которые ИИ-сервис «Яндекса» показывает в конце ответа на запрос пользователя и отмечает как «Промо». С 2025 года «Яндекс» тестирует показ объявлений в чате с «Алисой». Они появляются, если соответствуют контексту и помогают решить задачу пользователя.

При этом более 90% всех проморазмещений в нейроблоке поисковой выдачи приходится на «Сбер», сам «Яндекс» и Т-Банк. В компании заверяют, что купить рекламу отдельно в ИИ-выдаче нельзя, а участники рынка считают, что преимущество по количеству показов в нейроблоке получают только крупные рекламодатели, у которых большие бюджеты на продвижение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Реклама рубль бережет».