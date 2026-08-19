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На подлете к Москве сбили 11 беспилотников

Силы ПВО сбили одиннадцать беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, добавил господин Собянин. В каких районах сбили БПЛА, он не уточнил.

Ранее в Москве ввели частичные ограничения для трех аэропортов — Внуково, Домодедово и Шереметьево, сообщали в Росавиации. Они принимают и отправляют самолеты по согласованию «с соответствующими органами».

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