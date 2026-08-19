В Варшаве нашли мертвым российского оппозиционера Сергея Власенко

Тело 71-летнего бывшего дальневосточного депутата и участника «Съезда народных депутатов» (организация признана террористической, нежелательной и запрещена в России) Сергея Власенко обнаружили в квартире в Варшаве. Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры города Петр Антони Скиба.

«Результаты предварительного осмотра не указывают на то, что смерть этого мужчины случилась у результате действия либо халатности третьих лиц»,— сказал господин Скиба (цитата по Polskie Radio 24). Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, добавил он. На сегодня назначены вскрытие и другие медицинские экспертизы.

По данным Wirtualna Polska, тело Сергея Власенко нашел его знакомый. Квартира была заперта и он забрался в квартиру через балкон. К расследованию подключился отдел по борьбе с терроризмом и расследованию убийств полиции Варшавы.

Сергей Власенко был депутатом на Дальнем Востоке в 1980-х годах. В 2022 году он переехал в Польшу, где получил политубежище.