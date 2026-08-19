Экспорт угля из России на индийский рынок подскочил почти втрое в июле

Россия увеличила экспорт угля в Индию в июле 2026 года почти в 2,9 раза год к году, до 3,62 млн тонн, подсчитали аналитики BigMint. В частности, поставки коксующегося угля выросли в три раза, до 1,8 млн тонн, энергетического — в 2,5 раза, до 1,82 млн тонн. Месяц к месяцу экспорт увеличился на 50% и 21% соответственно. Как отмечают аналитики, в обоих случаях июльский рост поставок из России был максимальным среди основных экспортеров.

По итогам семи месяцев отгрузки энергетического угля из России в Индию увеличились на 48%, до 7,2 млн тонн, следует из данных BigMint. Это соответствует четвертому месту среди основных стран-экспортеров после Индонезии (49 млн тонн), ЮАР (19 млн тонн) и США (9,1 млн тонн). Данные по экспорту коксующегося угля за семь месяцев аналитики не привели. В июле Россия была вторым поставщиком этого сырья после Австралии, отгрузившей 3,5 млн тонн.

Как считают в BigMint, доля российского энергетического угля на индийском рынке растет благодаря дисконтам и конкурентоспособной стоимости фрахта, что особенно важно для местных производителей цемента. Но, как пишут аналитики NEFT Research в своем обзоре, ограниченная доступность южных портов РФ вынуждает индийских покупателей коксующегося российского угля заблаговременно искать альтернативные маршруты поставок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шахт и мат».