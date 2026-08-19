Сын Грачевского предъявил совладельцу «Ералаша» иск на 39 млн рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 12 ноября предварительные слушания по иску Максима Грачевского — сына создателя «Ералаша» Бориса Грачевского — к совладельцу компании Аркадию Григоряну. Истец требует взыскать с ответчика более 39 млн рублей задолженности. Заявление было подано еще в июле. В середине августа суд официально принял его к производству.

ТАСС отмечает, что ранее Максим Грачевский выиграл в столичном арбитраже другой иск против господина Григоряна. Сын кинопродюсера возложил на него ответственность за упадок ООО «ПЦ Ералаш» и необоснованные траты. Из материалов дела следует, что с начала 2021 года Григорян единолично руководил компанией, что привело к корпоративному конфликту. Истец поставил под сомнение компетентность гендиректора и указал, что за период его управления из продюсерского центра уволили почти всех сотрудников, а финансово-экономические показатели существенно упали.

Попытки Максима Грачевского созвать внеочередное собрание участников для проведения независимого аудита деятельности фирмы за последние годы были сорваны, сообщается в судебных документах.

В начале 2024 года продюсерский центр «Ералаш» обратился в суд с требованием взыскать 11 млн рублей неустойки с вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской и его дочери Ксении Алеевой-Грачевской из-за задержек по выплате долгов покойного режиссера. В феврале того же года Мещанский суд Москвы частично удовлетворил этот иск, обязав наследников выплатить компании 1,8 млн руб.