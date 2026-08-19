Умер барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд

Умер барабанщик американской рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд. Как сообщил его пресс-секретарь Боб Мерлис, 77-летний музыкант умер на своем ранчо в Техасе, в окружении семьи.

«Сегодня мы с Элвудом (Фрэнсисом, бас-гитаристом ZZ Top. — ”Ъ”) потеряли великого друга и соратника, а мир потерял одного из самых новаторских барабанщиков и великого, истинного сына Техаса»,— сказал сооснователь и гитарист группы Билли Гиббонс (цитата по Associated Press).

Билли Гиббонс отметил фирменный ритм Фрэнка Бирда, который «был ключом к тому, чтобы ZZ оставались на вершине». Музыкант создал ритм для хитов группы «Sharp Dressed Man», «Legs» и «Gimme All Your Lovin’». «Группа, в которой он был участником на протяжении шести десятилетий, продолжит свою деятельность, как он и хотел»,— добавил Билли Гиббонс.

Дебютный альбом ZZ Top записала в 1970 году. Всего группа создала 15 альбомов, семь из них вошли в десятку лучших Billboard 200. Группа трижды номинировалась на премию «Грэмми». Группа также получила три награды MTV Video Music Awards.

«Я нашел людей, с которыми мне суждено было играть. Я никогда не хотел уходить и никогда не хотел, чтобы меня уволили»,— сказал Френк Бирд в документальном фильме «ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas».

В 2021 году умер бас-гитарист и вокалист ZZ Top Дасти Хилл. Музыканту было 72 года.