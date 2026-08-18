В Балашихе загорелась бывшая усадьба князей Голицыных

В подмосковной Балашихе горит бывшая усадьба князей Голицыных Пехра-Яковлевское, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС. Пожар начался на четвертом этаже здания, добавил источник телеканала. Возгорание локализовали в 22:40 мск на площади 200 кв. м.

Имение Пехра-Яковлевское было построено во второй половине XVIII века на берегу реки Пехорки. Усадьба имеет статус памятника федерального значения. Комплекс находится в ведении Российского государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ).