Ребенок и трое взрослых пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Мальчик получил ранения при взрыве дрона в селе Погромец Волоконовского округа. У него диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Ребенка доставили в Валуйскую ЦРБ. Позднее его переведут в детскую областную клиническую больницу.

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по припаркованному автомобилю. В городскую ЦРБ доставили мужчину и женщину с акубаротравмами. Им оказали медицинскую помощь и отправили продолжать лечение амбулаторно. При взрыве повреждения получили машина и остекление частного дома.

В Краснояружском округе в селе Репяховка мужчина подорвался на взрывном устройстве. Ему оторвало ноги, он получил множественные осколочные ранения тела. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в Краснояружскую ЦРБ.