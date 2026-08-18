ЦАХАЛ и Моссад вернули в Израиль останки погибшего в Ливане в 1982 году военного

При операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Моссада Израиль вернул останки старшего сержанта Йехуды Йекутиэля Каца, который погиб в бою в июне 1982 года во время Первой ливанской войны. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Telegram-канале.

«Я хочу поблагодарить ЦАХАЛ, Моссад, ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля.— “Ъ”) и координатора по делам военнопленных и пропавших без вести за долгие годы усилий, а также за их решительные и героические действия по возвращению Йехуды и всех наших пропавших без вести и заложников — как живых, так и павших»,— написал израильский премьер.

По словам господина Нетаньяху, военнослужащий погиб во время столкновения в Султан-Яакубе. Премьер отметил, что многие годы он санкционировал операции по поиску пропавших после этого сражения.