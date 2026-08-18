В Ельцин-центре открыли выставку «Август 91. Кто, если не ты»

В фойе кинозала Ельцин-центра в Екатеринбурге подготовили экспозицию «Август-91. Кто, если не ты». Выставка посвящена 35-летию победы защитников демократии над путчистами во время попытки государственного переворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Август 91. Кто, если не ты» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Выставка «Август 91. Кто, если не ты» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Выставка «Август 91. Кто, если не ты» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 4 Выставка «Август 91. Кто, если не ты» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Выставка «Август 91. Кто, если не ты» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Выставка «Август 91. Кто, если не ты» в Ельцин-центре Фото: София Паникова Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина Фото: София Паникова

«Исполняется ровно 35 лет с тех пор, как случилось историческое событие под названием "августовский путч". Мы с вами понимаем, что это была попытка государственного переворота, которую остановили люди — москвичи, свердловчане, ленинградцы. Просто граждане своей страны. Августовский путч — та точка бифуркации, когда история нашей страны могла пойти совершенно иным путем»,— рассказала на открытии выставки директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина.

19 августа 1991 года члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) отстранили президента СССР Михаила Горбачева от власти. Президента РСФСР Бориса Ельцина и его команду ждал арест. В Москву вошли танки, а к Белому дому, где располагались органы российской власти, стали собираться москвичи. К вечеру в крупных городах на центральные площади вышли сотни тысяч людей, кто был не согласен с действиями ГКЧП. Сопротивление возглавил Ельцин и 21 августа под давлением протестующих путч потерпел крах, а члены ГКЧП были арестованы. На следующий день над Белым домом впервые подняли триколор в знак победы новой России.

Отправной точкой для создания выставки стал плакат «Кто, если не ты?», который защитники Белого дома привязали к стволу танка. Момент зафиксировал на фото Эдуард Глезин.

Проект рассказывает о людях, для которых эти слова стали призывом к действию. В коллекцию экспонируемых снимков вошли фотографии из архивов Президентского центра Бориса Ельцина, разных информационных агентств и журнала «Огонек». Вместе с ними вывешены работы из личных архивов фотографов: Дмитрия Борко («На баррикадах»), Владимира Филонова («Танки против людей» и «Люди против танков»), Юрия Феклистова («Действующие лица»), Владимира Машатина («Оборона»), Игоря Гаврилова («Сопротивление» и «Свежие новости»), Юрия Трубникова («Перед выбором»), Сергея Мамонтова («Сила слова») и других.

Центр «Прожито» ЕУСПб вместе с историком Михаилом Мельниченко предоставили дневниковые записи, куда вошло не только описание событий очевидцами, но и анекдоты того периода. Их разместили на планшетах в центре выставочного пространства.

На экране можно увидеть редкую видеозапись пресс-конференции членов ГКЧП, где они отвечают на неудобные вопросы журналистов.

Посетить экспозицию можно до 20 сентября.

София Паникова