Квартиры дольщикам можно будет продавать в беспроцентную рассрочку

Минстрой совместно с ЦБ подготовил законопроект, нацеленный на урегулирование механизма долгосрочных рассрочек по договорам долевого строительства (ДДУ) — когда выплаты застройщику продолжаются после ввода дома в эксплуатацию еще без оформления квартиры в собственность покупателя.

Такой механизм востребован на рынке как альтернатива ипотеке — общий объем рассрочки, по данным ЦБ, достигает уже 1,5 трлн руб., но при его использовании существуют риски. Для защиты интересов граждан и застройщика предлагается закрепить, что квартира после ввода объекта будет переходить в собственность дольщика, но до погашения долга будет оставаться в залоге у девелопера.

Согласно законопроекту, дата последнего платежа не должна превышать трех лет с момента окончания срока получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Застройщик при систематических просрочках вправе потребовать досрочного возврата всей суммы — в таком случае проценты не могут превышать 20% годовых (при своевременном внесении платежей проценты начисляться не могут).

Подробнее — в материале «Ъ» «Рассрочке добавят порядка».