Telegram подал заявку на регистрацию доменной зоны .gram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания подала заявку на регистрацию доменной зоны .gram. Если «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN) одобрит обращение, то пользователи мессенджера смогут получить собственные домены второго уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Oslo Freedom Forum Павел Дуров

Фото: Oslo Freedom Forum

«Пользователи смогут создавать интерактивные сайты, размещенные на платформе Telegram, просто введя один промт [текстовый запрос — «Ъ»]», — пояснил Дуров в своем канале.

В конце июля Павла Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Решение не означает, что он или его проекты приобретают такой статус, пояснила служба, но распространяется лично на предпринимателя и его российские счета.