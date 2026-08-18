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Telegram подал заявку на регистрацию доменной зоны .gram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания подала заявку на регистрацию доменной зоны .gram. Если «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN) одобрит обращение, то пользователи мессенджера смогут получить собственные домены второго уровня.

Павел Дуров

Павел Дуров

Фото: Oslo Freedom Forum

Павел Дуров

Фото: Oslo Freedom Forum

«Пользователи смогут создавать интерактивные сайты, размещенные на платформе Telegram, просто введя один промт [текстовый запрос — «Ъ»]», — пояснил Дуров в своем канале.

В конце июля Павла Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Решение не означает, что он или его проекты приобретают такой статус, пояснила служба, но распространяется лично на предпринимателя и его российские счета.

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