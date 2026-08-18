Верховный суд указал границы компенсации за чужую недвижимость на участке

Верховный суд РФ (ВС) признал, что арендатор земельного участка может взыскать с владельца расположенной на нем чужой постройки неосновательное обогащение. Но учитывая отсутствие права сдавать участок в субаренду, компенсация равна части арендной платы, пропорционально занятой строением площади, указал ВС. Ранее в практике не было единого подхода, а суды нередко взыскивали суммы исходя из оценки рыночной стоимости аренды, которая могла быть выше, чем плата самого арендатора собственнику земли.

Решение о границах платы за пользование чужим земельным участком вынес ВС в рамках разбирательства по иску ООО «Грин Моторс». Эта компания в декабре 2023 года арендовала у Наталии Мартыненко участок в Краснодарском крае площадью 2,19 га без права сдачи в субаренду.

Сначала организация платила 29 тыс. руб. в месяц, но в январе 2024 года ценник вырос до 97,75 тыс. руб. Во время приемки участка «Грин Моторс» не заявлял никаких возражений. Претензии возникли позже к другой компании — ООО «Промстроймонтаж», некапитальную постройку (столовую) которой арендатор обнаружил на части своего участка.

Подробнее — в материале «Ъ» «По земельному счету».