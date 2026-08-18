Дипломат из Эквадора выдвинута кандидатом на пост главы ООН

Эквадорский дипломат Ивонн Баки выдвинута кандидатом на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщила сама дипломат в соцсети Х. Она была выдвинута на этот пост Королевством Тонга.

Генерального секретаря ООН избирают на пять лет с возможностью переизбраться еще на один срок. С 2017 года этот пост занимает Антониу Гутерриш. Сейчас на его должность претендуют семь кандидатов. Среди них — гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии, бывший верховный комиссар ООН по правам человека и президент Чили Мишель Херия, бывший заместитель генсекретаря ООН Олара Отунну и другие.

Ивонн Баки работала послом Эквадора во Франции, Катаре и США. В Соединенных Штатах она стала первой женщиной-дипломатом Эквадора, назначенной на эту должность. В 2003 году она была назначена министром промышленности и производительности Эквадора. В 2007-2009 годах она работала председателем Андского парламента.