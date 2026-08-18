Deadline: «Амедиатека» стала сопродюсером сериала BBC «Министерство времени»

Российская стриминговая платформа «Амедиатека» стала сопродюсером сериала «Министерство времени», который разрабатывают британская компания BBC и американская студия A24. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Среди других сопродюсеров картины издание называет австралийский сервис Binge, канадский Crave и немецкий телеканал ZDF. Российская компания пока не комментировала свое участие в проекте.

Сериал опирается на одноименный роман писательницы Кэлиэн Брэдли. Действие разворачивается в министерстве времени — ведомстве, которое собирает «экспатов» из разных эпох, чтобы проверить возможность путешествий во времени. В картине сыграют актеры Билли Хоул и Ифа Хайндс, остальной каст BBC обещает скоро объявить.