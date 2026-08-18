Минздрав России предложил обновить стандарт лечения депрессии
Минздрав России предложил утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Об этом сообщила старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава Тамара Вазагаева. Министерство в том числе расширило список немедикаментозных методов лечения и включило в него электронейростимуляцию головного мозга.
Помимо электронейростимуляции, в перечень вошли плазмаферез (метод очищения крови), низкоинтенсивная лазеротерапия, тренировка с использованием биологической обратной связи (БОС-терапия, пациент с помощью компьютерных датчиков управляет внутренними процессами в теле), гипоксивоздействие (пациент дышит специальной газовой смесью с пониженным содержанием кислорода).
Кроме того, министерство обновило список лекарств для лечения депрессии, отметила госпожа Вазагаева. По ее словам, министерство предусмотрело лечение препаратами, когда стандартная терапия антидепрессантами не помогает пациенту.
Ведомство также предусмотрело возможность подключать для лечения лабораторные методы исследования, в том числе биохимический анализ крови и общий анализ мочи. По словам Тамары Вазагаевой, это позволит контролировать безопасность терапии, а также исключать связь проявлений депрессии с соматическими и инфекционными заболеваниями.
Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи взрослым с рекуррентным депрессивным расстройством, который заменит приказ от 2022 года и впервые охватит не только диагностику и лечение, но и диспансерное наблюдение в течение всего года. Обновленный стандарт соответствует актуальным клиническим рекомендациям Российского общества психиатров, опубликованным в 2024 году, и предусматривает помощь на все 365 дней в году, включая три обязательных диспансерных осмотра психиатра.
Количество оплаченных сеансов психотерапевта увеличилось с 10 до 14, а психотерапия стала обязательной для всех пациентов, тогда как ранее её могли получить только 25% обратившихся за помощью. Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт пояснила, что подход к психофармакотерапии был пересмотрен с учетом современных научно доказательных тенденций.
В перечень немедикаментозных методов борьбы с депрессией были добавлены высокотехнологичные процедуры, такие как плазмаферез, лазеротерапия и тренировки с биологической обратной связью (БОС) для сложных случаев. Также были исключены устаревшие нейролептики и увеличена частота назначения современных антипсихотиков, а также добавлен лабораторный контроль безопасности лечения (анализы крови и мочи).