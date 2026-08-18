Минздрав России предложил обновить стандарт лечения депрессии

Минздрав России предложил утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Об этом сообщила старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава Тамара Вазагаева. Министерство в том числе расширило список немедикаментозных методов лечения и включило в него электронейростимуляцию головного мозга.

Помимо электронейростимуляции, в перечень вошли плазмаферез (метод очищения крови), низкоинтенсивная лазеротерапия, тренировка с использованием биологической обратной связи (БОС-терапия, пациент с помощью компьютерных датчиков управляет внутренними процессами в теле), гипоксивоздействие (пациент дышит специальной газовой смесью с пониженным содержанием кислорода).

Кроме того, министерство обновило список лекарств для лечения депрессии, отметила госпожа Вазагаева. По ее словам, министерство предусмотрело лечение препаратами, когда стандартная терапия антидепрессантами не помогает пациенту.

Ведомство также предусмотрело возможность подключать для лечения лабораторные методы исследования, в том числе биохимический анализ крови и общий анализ мочи. По словам Тамары Вазагаевой, это позволит контролировать безопасность терапии, а также исключать связь проявлений депрессии с соматическими и инфекционными заболеваниями.