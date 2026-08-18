Камеры сели на уши

В обновленных AirPods могут появиться камеры, которые будут связаны с системой искусственного интеллекта Visual Intelligence, утверждают профильные СМИ. Они будут помогать Siri понимать, на что смотрит пользователь: например, распознавать книгу, переводить текст или подсказывать информацию об объекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

При этом камеры, судя по утечкам, предназначены не для обычной съемки, а именно для работы искусственного интеллекта. Подобные устройства уже появлялись на рынке. Чем может заинтересовать новинка от Apple, “Ъ FM” обсудил с главным редактором itzine.ru и автором подкаста ForGeeks Сергеем Кузнецовым:

«Вообще история Visual Intelligence не первый день развивается.

Гаджеты, которые смотрят, что происходит перед нами, и помогают пользователю ориентироваться в пространстве, уже есть.

Например, приложение Be My Eyes для людей с нарушением зрения. Оно соединяет с волонтерами через видеосвязь. Нынешняя история, честно говоря, похожа чем-то на это приложение. Только спрашивать нужно не людей, а искусственный интеллект. Кроме того, благодаря наушникам вы можете переводить визуальную информацию, запоминать картинки или просить устройство делать фотографии и отправлять близким.

Можно к фото прикрепить некое задание: "Купи, пожалуйста, это в магазине". Каким-то образом это должно способствовать упрощению вашей жизни каждый день. Apple, наверное, действительно первый, кто пытался интегрировать камеру в очень нестандартное место — в наушники, в которых как будто бы камера и быть не должна. И здесь возникают вопросы: а что по поводу автономности и что по поводу приватности? К очкам с камерой, например, уже предъявляются особые требования».

Но вместе с новыми возможностями появляется и проблема безопасности.

Камера будет находиться буквально на уровне глаз и потенциально сможет видеть не только то, на что смотрит владелец, но и окружающих людей, документы, экраны компьютеров и другую чувствительную информацию. Более того, в самой демонстрации показано, как визуальная информация сохраняется для дальнейшего использования.

Если же наушники будут анализировать окружающий мир постоянно, возникают вопросы: где хранятся эти данные, кто получает к ним доступ и может ли такая технология нарушать право других людей на приватность, обращают внимание эксперты. Поэтому в России использование таких устройств может оказаться под вопросом, говорит консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий:

«С одной стороны, Гражданский кодекс разрешает нам делать как минимум фотографии в общественных местах без согласия лиц, которые находятся рядом. Но с другой стороны, данное устройство может подпадать под средство негласного съема информации, что уже может трактоваться как вмешательство в личную жизнь. Это уже уголовное преследование. В России уже есть практика преследования людей за авторучки с встроенной фотокамерой, а здесь мы имеем дело уже с видеосъемкой. Если кто-то заметит наличие такого рода устройства и пожалуется в полицию, это может повлечь за собой последствия для владельца таких наушников».

Проблемы уже возникали с умными очками, разработанными компанией Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) совместно с брендом Ray-Ban. Устройство критиковали за незаметную съемку, а в Германии даже подали уголовную жалобу из-за возможного нарушения закона о защите персональных данных. Apple также готовит собственные очки с камерами, но, по данным СМИ, в продаже они могут появиться не раньше 2027 года.