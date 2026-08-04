Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ray Ban Фото: Ray Ban

«Очки для подглядывания» — такое прозвище в Нидерландах получили умные очки Ray-Ban, которые выпускает американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Поводом для скандала стали случаи тайной съемки незнакомых людей в общественных местах и туалетах. Правозащитники требуют ограничить распространение таких устройств. А один из концертных залов города Утрехт уже запретил вход в очках с камерой.

Проблема не ограничивается Нидерландами. В Великобритании ситуацией заинтересовался регулятор по защите данных. Их коллеги из европейских органов готовят оценку рисков, связанных с умными очками. В США против американской компании уже подали иски. Заявители считают, что компания плохо защитила окружающих от скрытой съемки.

Напомню, что о записи видео или фото очки предупреждают небольшим светодиодом, который встроен в переднюю часть оправы. Некоторые пользователи пытались скрыть индикатор. После этого организация на уровне софта добавила функцию, которая отключает камеру при попытке вмешательства. Но даже если пользоваться подобными умными очками открыто, как задумано, многие люди просто не понимают, что ведется фиксация. Сейчас привычный сигнал для людей — это смартфон в поднятой руке.

На этом фоне также встает вопрос: станет ли текущий скандал проблемой для Apple? По данным инсайдеров, компания готовит запуск новых наушников AirPods со встроенными камерами. Предполагается, что они нужны не для записи роликов, а для работы Siri. Камеры позволят умному помощнику распознавать окружающие предметы, жесты владельца и помогут с навигацией.

На бумаге назначение камер в очках и наушниках заметно отличается. Но, полагаю, для людей, обеспокоенных приватностью, повод для тревоги обоснован, и риски схожи. При этом камеру в наушнике заметить еще труднее, чем объектив в оправе. Непонятно, когда она активна, анализирует ли лица и остаются ли изображения на устройстве или отправляются на серверы.

Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) предстоит серьезная работа над репутацией в вопросах приватности. Компаниям придется максимально открыто объяснить, как работают камеры, где обрабатываются данные, а также аргументированно заверить, что скрытая запись исключена.

Александр Леви