Путин: компании РФ готовы подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил, что российские компании готовы участвовать в геологоразведке и добыче углеводородов в стране. По словам главы государства, речь идет в том числе о работах на шельфе.
Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн и президент РФ Владимир Путин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Владимир Путин назвал энергетику важной сферой взаимодействия России и Мьянмы. Он сообщил, что на повестке дня также стоит совместное строительство электростанции и нефтеперерабатывающего завода на юге Мьянмы .
Президент России также отметил перспективы поставок российского сжиженного природного газа в Мьянму. Он уточнил, что поставки могут быть организованы как для внутреннего потребления, так и для транзита в соседние государства.
В апреле Россия и Мьянма уже обсуждали строительство нефтеперерабатывающего завода и поставки российских нефтепродуктов, включая сжиженный природный газ.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном 18 августа 2026 года в Кремле продолжались более трех часов, в результате чего было заключено более 10 соглашений.
На Западе частые зарубежные поездки и встречи президента Мьянмы с иностранными лидерами рассматриваются как попытка добиться международного подтверждения его статуса. Мин Аун Хлайн прибыл в Россию уже в шестой раз, встречаясь с Владимиром Путиным, находясь в должностях премьер-министра, временно исполняющего обязанности президента и президента.
Россия и Мьянма в апреле 2026 года уже вели переговоры о строительстве нефтеперерабатывающего завода, при этом Мьянма в тот период покрывала лишь 2–3% внутреннего спроса на переработку сырой нефти.