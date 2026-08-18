Путин: компании РФ готовы подключиться к добыче углеводородов в Мьянме

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил, что российские компании готовы участвовать в геологоразведке и добыче углеводородов в стране. По словам главы государства, речь идет в том числе о работах на шельфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Владимир Путин назвал энергетику важной сферой взаимодействия России и Мьянмы. Он сообщил, что на повестке дня также стоит совместное строительство электростанции и нефтеперерабатывающего завода на юге Мьянмы .

Президент России также отметил перспективы поставок российского сжиженного природного газа в Мьянму. Он уточнил, что поставки могут быть организованы как для внутреннего потребления, так и для транзита в соседние государства.

В апреле Россия и Мьянма уже обсуждали строительство нефтеперерабатывающего завода и поставки российских нефтепродуктов, включая сжиженный природный газ.