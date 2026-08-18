Новак поручил усилить контроль за снабжением регионов топливом

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов России. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В частности, власти и компании должны быстро устранять дисбалансы на рынке, не допускать скачков цен и держать на особом контроле стоимость бензина для сельхозпроизводителей и на АЗС. В рамках совещания отдельно обсудили топливную ситуацию на рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской и Пензенской областей, а также в Мордовии.

Регионы России столкнулись с нехваткой топлива в конце мая. Одной из причин дефицита вице-премьер Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Автомобилисты выстраивались в очереди на заправках, а на АЗС выросли цены на топливо. Для стабилизации ситуации в регионах последовательно начали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки. Также в России разрешили выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» и приостановили экспорт дизеля.