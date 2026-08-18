В Курской области ограничили передвижение на мотоциклах и мопедах

В соответствии с решением оперативного штаба Курской области на территории региона вводится ограничение на использование трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров и мотоциклов. Устанавливается запрет на передвижение на указанных видах транспорта в ночное время — с 22:00 до 6:00. Об этом в региональном оперштабе объявили 18 августа. Ограничение касается только транспортных средств, работающих на двигателе внутреннего сгорания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Данная мера в первую очередь направлена на обеспечение безопасности в условиях сложной оперативной обстановки при участившихся атаках вражеских БПЛА. Кроме того, она позволит обеспечить режим тишины в жилых зонах, а также снизить аварийность на дорогах»,— пояснили решение в оперативном штабе.

Отмечается, что за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или предупреждения. Для граждан размер штрафа составляет от 2 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 20 до 50 тыс. руб. За повторное нарушение максимальные штрафы увеличиваются до 5, 50 и 100 тыс. руб. соответственно.

«Факты нарушения выявляют представители силовых структур, протоколы составляют сотрудники комитета региональной безопасности Курской области. Рассматривать такие дела будут мировые судьи»,— уточнили в оперштабе Курской области.

С инициативой запретить пользоваться мототранспортом в ночное время в середине июня выступил мэр Железногорска Александр Михайлов. В качестве ориентира господин Михайлов привел опыт Республики Крым, где подобное ограничение ввели с 17 июня. Мэр также пояснил, что он отреагировал на многочисленные жалобы горожан на шум от мототехники по ночам.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки в Курской области средства противовоздушной обороны сбили 174 беспилотника. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали. В регионе зафиксированы разрушения.

Денис Данилов