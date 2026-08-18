Доходность по гособлигациям США достигла 19-летнего рекорда

Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла 5,3%, что является рекордом с 2007 года. Рост доходности произошел после выхода новостей о том, что дефицит бюджета США в июле вырос до $432 млрд, достигнув самого высокого месячного показателя с марта 2021 года. В результате дефицит с начала года составил почти $1,8 трлн.

По мнению аналитиков, опрошенных телеканалом CNBC, негативный тренд подкрепляется неопределенностью ситуации на Ближнем Востоке. «За последние 24 часа на рынках наблюдается растущая слабость: облигации и акции падают из-за негативных геополитических новостей с Ближнего Востока,— полагает аналитик Deutsche Bank Джим Рид.— Единого катализатора падения нет, но, поскольку признаков соглашения между США и Ираном практически не наблюдается, инвесторы уже учитывают риски более длительного закрытия Ормузского пролива».

Евгений Хвостик