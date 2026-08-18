Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов на Каспии
Власти Казахстана усилят антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов на Каспии. Соответствующий приказ с изменениями подписал министр энергетики страны Ерлан Аккенженов, сообщает Zakon.kz.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов
Фото: Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан
Теперь собственники или руководители объектов в казахстанском секторе Каспийского моря должны будут обеспечить место для размещения морского оперштаба по борьбе с терроризмом по его запросу. Локация должна быть оборудована вертолетной площадкой и расположена на расстоянии не более 23 км от морских производственных объектов. На территории должны разместиться 10 сотрудников. При этом силы оперштаба могут быть размещены на мобильных морских средствах.
Все расходы лягут на нефтегазовые компании, при этом перечень и объем затрат будут определяться по согласованию сторон. Документ вступит в силу 17 октября.
В июле Казахстан перераспределил часть нефтяного экспорта по альтернативным маршрутам из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума после атак БПЛА. В минэнерго страны заявили об увеличении транспортировки нефти по направлению Атырау — Самара и росте поставок в Китай. По остальным направлениям объемы сохранились на уровне средних плановых показателей.
Усиление антитеррористической защиты нефтегазовых объектов на Каспии происходит на фоне инцидентов с атаками беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в конце 2025 – начале 2026 годов. В ноябре 2025 года морской беспилотник атаковал терминал КТК, повредив причальное устройство, а в январе 2026 года были атакованы танкеры Delta Harmony и Matilda вблизи КТК. Эти инциденты привели к повышению стоимости страхования судов, хотя, по заявлению министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, на саму отгрузку нефти они не повлияли.
Казахстан оценивает убытки от этих атак, при этом Ерлан Аккенженов подчеркнул, что республика осуждает такие действия против гражданской критической инфраструктуры. Глава «Казмунайгаза» Асхат Хасенов отметил, что у Казахстана нет полноценных альтернатив КТК для транспортировки большей части нефти, хотя страна ищет новые варианты и увеличивает резервуарный парк для перераспределения потоков.
КТК является ключевым маршрутом, через который Казахстан экспортирует свыше 80% своей нефти, соединяя месторождения в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске. Основными акционерами консорциума являются Россия (31%), Казахстан (20,75%) и американские компании.