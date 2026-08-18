Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов на Каспии

Власти Казахстана усилят антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов на Каспии. Соответствующий приказ с изменениями подписал министр энергетики страны Ерлан Аккенженов, сообщает Zakon.kz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов

Фото: Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов

Фото: Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан

Теперь собственники или руководители объектов в казахстанском секторе Каспийского моря должны будут обеспечить место для размещения морского оперштаба по борьбе с терроризмом по его запросу. Локация должна быть оборудована вертолетной площадкой и расположена на расстоянии не более 23 км от морских производственных объектов. На территории должны разместиться 10 сотрудников. При этом силы оперштаба могут быть размещены на мобильных морских средствах.

Все расходы лягут на нефтегазовые компании, при этом перечень и объем затрат будут определяться по согласованию сторон. Документ вступит в силу 17 октября.

В июле Казахстан перераспределил часть нефтяного экспорта по альтернативным маршрутам из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума после атак БПЛА. В минэнерго страны заявили об увеличении транспортировки нефти по направлению Атырау — Самара и росте поставок в Китай. По остальным направлениям объемы сохранились на уровне средних плановых показателей.