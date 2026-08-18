NF Group: театральный кластер Владивостока войдет в топ-10 оперных центров Азии

Театрально-образовательный комплекс Владивостока на сопке Орлиное Гнездо, строительством которого занимается группа компаний «Стройтрансгаз», займет седьмое место в топе крупнейших оперных площадок стран Восточной и Юго-Восточной Азии, следует из исследования NF Group. Кластер включает в себя три новые оперные сцены суммарной вместимостью 3,8 тыс. зрительских мест.

Проект, объединяющий филиалы Третьяковской галереи, Мариинского театра и Приморской высшей школы музыкального театрального искусства, готов уже наполовину. Театральный центр может стать достопримечательностью в контексте растущего турпотока в Приморском крае: более 85% иностранного турпотока в этом регионе приходится на Владивосток, отмечают в NF Group. По данным аналитиков, в 2025 году город посетили 635,7 тыс. иностранных туристов, что на 1,3% больше год к году, число гостей из стран дальнего зарубежья выросло почти вдвое.

Крупнейшие оперные площадки в РФ — Мариинский театр в Санкт-Петербурге и Большой театр в Москве — сосредоточены в ее европейской части страны, при этому к востоку от Урала сопоставимых по масштабу оперных площадок исторически меньше, отмечает гендиректор АО «Стройтрансгаз» Антон Купченко. По его словам, открытие новой сцены театрального кластера закрепит за Владивостоком роль ведущего оперного центра.