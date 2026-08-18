Почти в три раза выросли инвестиции воронежского бизнеса в экологию

В 2025 году российские предприятия направили 408,9 млрд руб. инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов — на 8,9%, или 33,6 млрд руб. больше, чем годом ранее. В Черноземье самый значительный рост вложений в процентном соотношении был зафиксирован в Воронежской области: в 2024 году общий объем инвестиций оценивали в 34,4 млн руб., а в 2025-м — 104,9 млн руб. Прирост составил почти 181%, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Однако в абсолютных цифрах траты воронежского бизнеса оказались скромнее, чем в других регионах Черноземья. Наибольшую сумму в 2025-м на экологию направили липецкие предприятия — более 21,9 млрд руб. По сравнению с 2024-м (12,5 млрд руб.) сумма выросла на 75,4%. Регион вошел в число лидеров среди всех субъектов РФ.

предприятия — более 21,9 млрд руб. По сравнению с 2024-м (12,5 млрд руб.) сумма выросла на 75,4%. Регион вошел в число лидеров среди всех субъектов РФ. Крупные инвестиции в основной капитал организаций, направленные на охрану окружающей среды, также были отмечены в Белгородской области , несмотря на уменьшение суммы по сравнению с 2024 годом. В прошлом году траты составили 13 млрд руб., тогда как в позапрошлом — 15,8 млрд. Снижение показателя оценили в 18,1%.

, несмотря на уменьшение суммы по сравнению с 2024 годом. В прошлом году траты составили 13 млрд руб., тогда как в позапрошлом — 15,8 млрд. Снижение показателя оценили в 18,1%. В Курской области прирост инвестиций достиг 9,8% — с 3,6 млрд руб. сумма выросла почти до 3,9 млрд.

прирост инвестиций достиг 9,8% — с 3,6 млрд руб. сумма выросла почти до 3,9 млрд. Тамбовские предприятия стали инвестировать в экологию заметно меньше. В 2024-м результат региона составлял 891,7 млн руб., но в прошлом году он снизился сразу на 21,7% — до 698,6 млн руб.

предприятия стали инвестировать в экологию заметно меньше. В 2024-м результат региона составлял 891,7 млн руб., но в прошлом году он снизился сразу на 21,7% — до 698,6 млн руб. Тем не менее самое большое падение в процентном соотношении было зафиксировано в Орловской области — оно составило 42%. Объем инвестиций за год снизился с 219,7 млн руб. до 127,4 млн.

В целом по России среди направлений капитальных вложений наибольшие объемы в 2025 году пришлись на охрану атмосферного воздуха (42%), сбор и очистку сточных вод (36%) и обращение с отходами (14%).

«Хотя объем капитальных затрат на строительство и модернизацию природоохранных объектов достиг в 2025 году исторического максимума, номинальный рекорд не привел к увеличению реальных вложений. С учетом инвестиционной инфляции в 9,3% их реальный объем, напротив, сократился на 0,3%. Таким образом, капитальные вложения в природоохранные проекты фактически стагнировали»,— обратила внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В июне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по итогам 2025 года Липецкая и Белгородская области попали в десятку российских регионов с наиболее высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ от предприятий и транспорта на единицу площади. В то же время в Воронежской области количество выбросов в прошлом году сократилось на 10,4%.

Денис Данилов