Липецкая и Белгородская области вошли в топ-10 регионов по уровню выбросов

В 2025 году Липецкая и Белгородская области попали в десятку российских регионов с наиболее высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ от предприятий и транспорта на единицу площади. Это следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Липецкая область заняла в рейтинге четвертое место с показателем 13,4 т вредных веществ на кв. км. При этом год к году число выбросов в регионе сократилось на 6%, до 321,3 тыс. т.

Белгородская область расположилась на седьмом месте — в регионе на один кв. км приходится 7,5 т загрязнений в атмосфере. За год их количество снизилось на 0,7% — до 203,9 тыс. т.

В других регионах Черноземья складывается более благоприятная ситуация с выбросами. В Воронежской области на один кв. км приходится 3,5 т загрязняющих веществ. В 2025-м их количество сократилось на 10,4% — до 182,6 тыс. т.

В Тамбовской области зафиксировано 3,2 т вредных веществ на кв. км. Количество загрязнений в регионе сократилось на 12,2% — до 109,5 тыс. т.

В Курской области — 2,6 т выбросов на кв. км. При этом это единственный регион Черноземья, где за год их объем увеличился — на 2,7%, до 78,6 тыс. т.

Меньше всего загрязнений в макрорегионе — в Орловской области, где их фиксируется 2,1 т на кв. км. Всего в области — 51,2 тыс. т выбросов (-8,4% год к году).

Наиболее высокий уровень загрязнений в стране установлен в крупнейших городах — Москве и Санкт-Петербурге. В столице на один кв. км территории пришлось 144,8 т выбросов, а в Санкт-Петербурге — 139,5 т. На третьем месте — Кемеровская область (15,7 т на кв. км).

Расчеты выполнены на основе данных Росприроднадзора. Выбросы от стационарных источников определялись по сведениям формы 2-ТП (воздух), которую предприятия ежегодно представляют в ведомство. Выбросы от передвижных источников — автомобильного и железнодорожного транспорта — оцениваются расчетным методом.

В целом в РФ в 2025-м российские предприятия сократили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2,9% — с 17,09 млн до 16,59 млн т. Более заметное снижение продемонстрировал автотранспорт: объем выхлопов уменьшился на 7,8%, с 4,84 млн до 4,46 млн т.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что Росприроднадзор проверит жалобы курян на работу производителя металла. Губернатор Курской области Александр Хинштейн тогда рассказал о поступающих жалобах со стороны жителей облцентра на неприятный запах в районе улицы Энергетиков. По словам жителей, проблема якобы была связана с работой предприятия «Технопром».

Егор Якимов