Сервисы электромобилей «Атом» будут работать в 16 городах к 2027 году

Отечественная марка электромобилей «Атом» (АО «Кама») расширяет сервисную сеть по России, сообщила пресс-служба компании. На данный момент подписаны 26 договоров с партнерами в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. К 2027 году планируется удвоить количество городов присутствия до 16, а к 2029-му охват достигнет 48 населенных пунктов.

Летом 2026 года «Атом» начал предоставлять выездной консьерж-сервис. Инженеры компании выезжают к клиентам для диагностики и устранения неполадок на месте, передает ТАСС. В будущем сервис дополнят мобильной станцией с генератором мощностью 8 кВт и оборудованием для ремонта мотор-редуктора и электропроводки. Она будет оперативно выезжать на дороги общего пользования для оказания помощи владельцам электромобилей и поддержки сервисных партнеров.

Обслуживанием автомобилей занимаются станции, которые прошли специальную подготовку по внутренним стандартам «Атома». Корпоративные клиенты смогут ремонтировать машины на базах крупных B2B-заказчиков. Важную роль в развитии сервиса играет инженерный центр марки, который разрабатывает единые требования к партнерам, тестирует технологии ремонта, устанавливает нормативы времени операций и определяет необходимое оборудование и ПО. Кроме того, центр оказывает экспертную поддержку при сложных неисправностях, формируя методики их решения.

Разработка электромобиля «Атом» ведется с 2021 года при поддержке КамАЗа. Открытые предпродажи авто начались в апреле. В июле «Кама» передала первые электромобили покупателям.