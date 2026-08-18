Сестры-волонтеры Корниенко проиграли суд против петербургского военкора Сапонькова

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал сестрам Екатерине и Валентине Корниенко, возглавляющим волонтерское объединение «КатяВаляДНР», в удовлетворении иска к военному корреспонденту Роману Сапонькову, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сестры-волонтеры Корниенко проиграли судебный процесс в отношении петербургского военкора Сапонькова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Сестры-волонтеры Корниенко проиграли судебный процесс в отношении петербургского военкора Сапонькова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поводом для разбирательства стала скандальная публикация в телеграм-канале господина Сапонькова видео, записанного операторами БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин перед их гибелью. В ролике они жаловались на проблемы в подразделении, жестко критиковали мужа одной из сестер — командира Игоря Пузика — и упоминали самих Катю и Валю, утверждая, что те поставляли на фронт восстановленные коптеры под видом новых.

Истицы требовали обязать военкора удалить нашумевший ролик, поскольку считают, что звучащие в нем нападки — клевета, а все разместившие его журналисты должны ответить за это перед законом. Ответчик, по их мнению, виноват в том, что «акцентировал» негатив в их адрес. Однако на последнее слушание никто из представителей истцов не явились и, соответственно, какие-либо новые аргументы с их стороны не были предоставлены.

Подробности читайте в материале «Ъ» — «Коптеры полетели в командира».

Андрей Кучеров