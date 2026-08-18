Гросси: в Сирии обнаружены тонны ядерных материалов
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в Сирии обнаружены «тонны ядерных материалов» на секретном объекте, построенном при прежних сирийских властях. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани заверил, что Дамаск по собственной инициативе предоставил экспертам доступ для инспекций.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
«После вашего смелого решения сообщить нам о существовании еще одного места, еще одного объекта, где хранились ядерные материалы, мы смогли получить доступ к нему»,— рассказал Рафаэль Гросси на совместной пресс-конференции с сирийским министром в Дамаске. По словам главы МАГАТЭ, агентство начинает «новую страницу сотрудничества в ядерной сфере» с Сирией.
«17 июля мы направили в агентство официальное письмо, в котором по собственной инициативе заявили о наличии ядерных материалов на незаявленном объекте, оставшемся в наследство от прежнего режима»,— заявил Асаад аш-Шейбани. 18 августа эксперты закончили инспектировать объект.
Axios писал, что администрация США на прошлой неделе договорилась с сирийскими властями о вывозе ядерных материалов сотрудниками МАГАТЭ. Ядерные объекты создавались в Сирии при президентстве Башара Асада, а в 2007 году израильская авиация нанесла удары по реактору в провинции Дейр-эз-Зор. Как писал Axios, в одном из хранилищ остались ядерные материалы, включая урановый концентрат. Как сообщил Асаад аш-Шейбани, ядерный материал не представляет опасности и останется в Сирии при условии гарантий МАГАТЭ, что его будут использовать только в мирных целях.