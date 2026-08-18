Гросси: в Сирии обнаружены тонны ядерных материалов

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в Сирии обнаружены «тонны ядерных материалов» на секретном объекте, построенном при прежних сирийских властях. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани заверил, что Дамаск по собственной инициативе предоставил экспертам доступ для инспекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«После вашего смелого решения сообщить нам о существовании еще одного места, еще одного объекта, где хранились ядерные материалы, мы смогли получить доступ к нему»,— рассказал Рафаэль Гросси на совместной пресс-конференции с сирийским министром в Дамаске. По словам главы МАГАТЭ, агентство начинает «новую страницу сотрудничества в ядерной сфере» с Сирией.

«17 июля мы направили в агентство официальное письмо, в котором по собственной инициативе заявили о наличии ядерных материалов на незаявленном объекте, оставшемся в наследство от прежнего режима»,— заявил Асаад аш-Шейбани. 18 августа эксперты закончили инспектировать объект.

Axios писал, что администрация США на прошлой неделе договорилась с сирийскими властями о вывозе ядерных материалов сотрудниками МАГАТЭ. Ядерные объекты создавались в Сирии при президентстве Башара Асада, а в 2007 году израильская авиация нанесла удары по реактору в провинции Дейр-эз-Зор. Как писал Axios, в одном из хранилищ остались ядерные материалы, включая урановый концентрат. Как сообщил Асаад аш-Шейбани, ядерный материал не представляет опасности и останется в Сирии при условии гарантий МАГАТЭ, что его будут использовать только в мирных целях.

Лусине Баласян