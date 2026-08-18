Посадку по биометрии запустили в поездах из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново

Посадку по биометрии запустили на поезда из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Систему и первый в России выездной пункт сбора данных пассажиров презентовали 18 августа, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье».

Также биометрия позволит пассажирам пройти в бизнес-зал, отметил первый заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Сергей Кобзев. «Сегодня Нижний Новгород становится биометрическим хабом, лидером среди регионов по внедрению биометрии», — заявил он.

Как писал «Ъ-Приволжье», систему начали тестировать в декабре 2025 года на железнодорожных маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново. Сервис работает с данными, которые зарегистрированы в уполномоченных банках или при выездной регистрации. Им воспользовались почти 660 пассажиров, добавил директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин.

К 2029 году РЖД также планирует внедрить биометрию на промежуточных станциях, в частности, во Владимире и Дзержинске.

Егор Емельянов