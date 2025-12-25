В поездах из Москвы в Нижний Новгород тестируют сервис посадки по биометрии

Сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать на железнодорожных маршрутах Москва — Нижний Новгород. Аналогичные испытания проходят в поездах из Москвы в Иваново и Кострому, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. В тестировании принимает участие ограниченная группа пассажиров.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным РИА «Новости», запуск новой формы оплаты для пассажиров РЖД запланирован на первый квартал 2026 года.

Новое решение позволяет подтвердить личность без предъявления документов. Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому с помощью выездной регистрации.

Идентификация будет проводиться при посадке в вагон на портативном устройстве проводника.