Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит иск Мавлиева к горсовету Уфы и главе Башкирии

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) принял решение рассмотреть иск Ратмира Мавлиева к городскому совету Уфы, администрации главы Башкирии и лично к Радию Хабирову по правилам первой инстанции. Ближайшее заседание назначено на 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Ратмир Мавлиев возглавлял уфимскую администрацию с марта 2022 года, его контракт истекал в сентябре. 14 июля горсовет Уфы досрочно расторг контракт с сити-менеджером. Депутаты приняли это решение единогласно. Поводом стало лишение Ратмира Мавлиева, обвиняемого в коррупционных и должностных преступлениях, доступа к гостайне по инициативе главы республики.

Господин Мавлиев подал иск о признании недействительными решения горсовета и лишения его допуска к гостайне. На минувшей неделе Верховный суд Башкирии, рассмотрев иск по правилам первой инстанции, удовлетворил его частично. Решение горсовета о расторжении трудового контракта было признано недействительным, также за время вынужденного прогула господину Мавлиеву должны были выплатить около 190 тыс. руб.

С постановлением ВС Башкирии не согласились как ответчики, так и истец. Они подали жалобы в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Ратмир Мавлиев настаивает на том, что его лишили доступа к гостайне незаконно.

Олег Вахитов