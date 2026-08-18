Умерла актриса московского театра «Ромэн» Наталья Бизева

Актриса московского цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева умерла 16 августа на 82-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Николай Сергиенко. По его словам, актриса скончалась после продолжительной болезни.

Церемония прощания состоится в здании театра «Ромэн» на Ленинградком проспекте 20 августа. Гражданская панихида начнется в 11:00, после чего в Храме всех святых на Соколе пройдет отпевание. Актрису похоронят на Головинском кладбище, где покоятся ее супруг и родители.

Родители актрисы — Василий Бизев и Валентина Вербицкая — также работали в театре «Ромэн». Наталья Бизева впервые вышла на сцену «Ромэна», когда ей было пять лет, и участвовала в спектакле «Кровавая свадьба». Она окончила студию при театре «Ромэн» и отучилась в ГИТИСа. Всю карьеру госпожа Бизева посвятила «Ромэн».