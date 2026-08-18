Капитан порта Кавказ не смог оспорить свою причастность к крушению танкеров

Краснодарский краевой суд отклонил жалобу исполняющего обязанности капитана порта Кавказ Евгения Скорченко, который просил исключить упоминание о нем из итоговых документов расследования причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Расследованием причин кораблекрушения, вызвавшего экологическое бедствие, занималась межведомственная комиссия при управлении Ространснадзора по Южному федеральному округу. Комиссия пришла к выводу о том, что чрезвычайное происшествие связано с неправомерными действиями капитанов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также владельцев судов и должностных лиц администрации морских портов Азовского моря. Танкеры класса «река-море» находились на якорной стоянке вблизи порта Кавказ в период, когда навигация в Азовском море была завершена. В результате сильного шторма 15 декабря 2024 года оба судна затонули, что вызвало масштабный разлив мазута.

Исполняющий обязанности капитана порта Кавказ Евгений Скорченко просил признать необоснованными выводы комиссии Ространснадзора о неправомерности его действий и исключить эту часть документа из заключения по итогам расследования. Однако краевой суд не нашел для этого оснований.

Анна Перова, Краснодар