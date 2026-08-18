В кинотеатрах начинают показывать фильм Ромена Гавраса «Жертва обстоятельств»

У Ромена Гавраса замечательный папа — Коста-Гаврас, один из отцов политического кино 1960-х. Всегда сугубо серьезный, он снимал фильмы на жгучем документальном материале: репрессии в Греции, Уругвае, Чили. Но в 1992-м не выдержал суровой ноты и сорвался на язвительный «Маленький апокалипсис», где клака польских эмигрантов дружно подталкивала одного из своих, писателя в творческом кризисе, к самосожжению в Ватикане.

Теперь вот Ромен снял, вольно ли, невольно ли, пародию на папин фильм. У него банда экологических террористов, облаченных в белоснежные комбинезоны, захватывает экологическую же вечеринку миллионеров на греческом острове и подвигает трех заложников к самосожжению в жерле разбушевавшегося по соседству вулкана. Если они не испытают на себе очистительную силу огня, что ж, миру придет конец. Под необходимость искупительной жертвы подведена столь патетичная и мутная эзотерическая база, что невольно задаешься вопросом: зачем вам этот мир спасать, если вы его так ненавидите?

Подробнее — в материале «Ъ» «Смерть в вулканической лаже».