Суд подтвердил выводы ФАС о преференциях нижегородской областной фармации

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске минимущества, которое оспаривало предписание УФАС устранить нарушения закона о защите конкуренции, связанные с созданием необоснованных преференций госпредприятию «Нижегородская областная фармация» (НОФ). Решение опубликовано в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», выводы регулятора фактически заблокировали деятельность НОФ как единственного поставщика услуг по ремонту медицинских изделий. Эти полномочия фармация получила с июля 2024 года, однако вопреки закону внесла изменения в устав и ЕГРЮЛ. ФАС сочла это реорганизацией юрлица и посчитала министерство нарушившим норму закона о защите конкуренции, которая запрещает госорганам создавать необоснованные преференции.

Представители минимущества и НОФ доказывали, что нарушений в их действиях нет, а изменения в устав госпредприятия и ЕГРЮЛ были внесены законно. Однако суд отказал им в иске.

Владимир Зубарев