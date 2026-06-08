Болевой устав

Минимущества Нижегородской области и госпредприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ) оспаривают предписание УФАС, которое фактически лишило НОФ права ремонтировать медизделия как единственный поставщик этой услуги в регионе. Такие полномочия ГП получило с июля 2024 года, однако вопреки закону внесло изменения в устав и ЕГРЮЛ, решили в УФАС и посчитали это реорганизацией юрлица. В министерстве и НОФ настаивают, что привели сведения в соответствие с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, ремонт оборудования не превышает 10% выручки госпредприятия, а запрет на реорганизацию вступил в силу в марте 2025 года. Тем не менее суд отказался приостановить предписание регулятора на время разбирательства, чтобы НОФ не могла продолжить «спорную» деятельность.

Нижегородская областная фармация в суде доказывает свое право на выполнение работ по ремонту медицинских изделий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области объединил иски областного министерства имущества и госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ) к региональному управлению ФАС. Истцы оспаривают предписание антимонопольного органа, которое было выдано в апреле 2025 года и фактически заблокировало деятельность НОФ как единственного поставщика услуг по ремонту медицинских изделий (ГП также является единственным поставщиком лекарств в больницы и владеет крупной сетью «Госаптека».— «Ъ»).

Такое право НОФ, а также ГУП «Таттехмедфарм», «Брянскфармация» и другие организации, в которых стопроцентная доля принадлежит региону, получили с 1 июля 2024 года в связи с поправками к законам 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц» и 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Однако НОФ обошла запрет о реорганизации и изменении видов деятельности, если это ведет к ограничению конкуренции, который был принят в 2020 году, отметил представитель антимонопольного органа в суде.

В результате регулятор счел министерство нарушившим норму закона о защите конкуренции, которая запрещает госорганам создавать необоснованные преференции, и предписал устранить нарушения.

Минимущества и НОФ посчитали предписание антимонопольной службы необоснованным. Юристы минимущества и госпредприятия доказывали суду, что нарушений в их действиях нет, а изменения в устав «Фармации» и единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены законно.

Они полагают, что УФАС неверно трактовало законодательство: ремонт и обслуживание медицинских изделий как вид деятельности изначально содержался во всех четырех редакциях устава НОФ еще с 2004 года.

Однако сейчас в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) он обозначен как ремонт электронного и оптического оборудования, подчеркнули юристы министерства. Они добавили, что доля от обслуживания медоборудования не превышает 10% в выручке НОФ, и это должно считаться исключением в антимонопольном законодательстве.

Юристы НОФ отметили, что регулятор смешивает понятия «медицинские изделия» и «электронное оборудование». Более того, запрет на изменение сведений в ЕГРЮЛ вступил в силу с марта 2025 года, до этого власти не были ограничены в корректировках видов деятельности госструктур: для них действовал только запрет на преобразование, ликвидацию и создание унитарных предприятий, полагают в НОФ.

Представитель УФАС возразил, что запрет на реорганизацию для госпредприятий был установлен еще в 2020 году.

Изначально регулятор нашел нарушения в изменениях сведений НОФ в ЕГРЮЛ, а при рассмотрении антимонопольного дела обнаружил еще и изменения в уставе госпредприятия.

Ни в одной из четырех редакций устава НОФ никогда не было вида деятельности, поименованного как ремонт электронного и оптического оборудования, что доказывает нарушение в части дополнения устава госпредприятия, а понятия «ремонт» и «техническое обслуживание» не являются тождественными: это разные виды деятельности, отметил представитель регулятора. Он добавил, что довод о десятипроцентносй доле поступлений от ремонтов в общей выручке не является аргументом, так как превышение этого порога — отдельная категория нарушений и не рассматривается в этом споре.

Довод истцов о том, что спорный вид деятельности ранее содержался в уставе НОФ в ином виде и был приведен в соответствие с ОКВЭД в ФАС считают несостоятельным.

Рассмотрение арбитражного спора в основном заседании начнется в августе.

Добавим, ранее истцы просили суд ввести обеспечительные меры по иску и приостановить действие предписания УФАС на время судебного разбирательства. Они настаивали, что в отношении НОФ и министерства могут быть возбуждены дела об административных правонарушениях, а «Фармация» не может вести свою деятельность как единственный поставщик услуг по ремонту медизделий в Нижегородской области.

Однако суд отказал им, решив, что министерство не обосновало возможные убытки, а обеспечительные меры предопределят рассмотрение спора и позволят министерству не исполнять предписание ФАС.

Владимир Зубарев