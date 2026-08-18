Баню в воронежском микрорайоне Сомово продают за 7,4 млн рублей

Управление имущественных и земельных отношений администрации Воронежа объявило аукцион по продаже здания бани №4 площадью 321,7 кв. м на улице Сомовской, 1. Начальная цена лота составляет 7,4 млн руб. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Заявки принимаются до 22 сентября. Определение участников аукциона состоится 28 сентября, итоги торгов подведут 1 октября.

Согласно документации, в состав лота помимо здания бани входит земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м, расположенный в зоне индивидуальной жилой застройки.

Победитель обязан использовать имущество по назначению в течение года с момента перехода прав. Это ограничение сохраняется при всех последующих сделках с объектом. Земельный участок находится в охранных зонах объектов электроэнергетики и транспорта.

Шаг аукциона — 372,2 тыс. руб., задаток — 744,4 тыс. руб. Это уже не первые торги по объекту. Объявленный на 13 июля аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на аукцион колледж искусств имени Игумнова в облцентре. Начальная цена лота составляет 51 млн руб.

Мария Свиридова