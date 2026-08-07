Липецкие власти выставили на продажу областной колледж искусств за 51 млн рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на аукцион нежилое здание в облцентре на улице Победы, 69а. По этому адресу расположен Липецкий областной колледж искусств имени Игумнова. Начальная цена лота составляет 51 млн руб. Шаг аукциона — 2,5 млн руб., а размер задатка — 5,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».

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Победителю торгов также предстоит возместить расходы на оценку объекта в 10 тыс. руб. Общая площадь здания составляет 1,3 тыс. кв. м. Оно было приватизировано 31 июля по распоряжению облправительства. Колледж находится в собственности региона. Ограничений на него не зарегистрировано.

На фото, приложенных к лоту, видно, что здание находится в плохом состоянии. В стенах и дверях присутствуют сквозные дыры, обои и линолеум в помещениях повреждены, также виднеется строительный мусор. При этом в проекте договора с потенциальным собственником прописано, что претензий к техническому состоянию здания он не имеет.

Заявки на участие в аукционе подаются до 4 сентября. Итоги подведут 11 сентября.

В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецке также выставили на продажу здания бывшей поликлиники №4 за 71 млн руб.

Егор Якимов