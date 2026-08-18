Бывшим владельцам Промсвязьбанка заочно дали восемь лет за хищение 39 млрд руб.
Лефортовский районный суд Москвы заочно назначил экс-владельцам ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым по восемь лет колонии, а также штрафы по 700 тыс. руб. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в размере суммы ущерба.
Дмитрий Ананьев (слева) и Алексей Ананьев
Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ
По версии следствия, в 2012–2017 годах братья Ананьевы, используя руководящие позиции в Промсвязьбанке, организовали системное хищение средств: через фиктивные документы и обман сотрудников они добивались выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям, а затем выводили деньги в офшоры, маскируя операции пролонгациями и фиктивными сделками. Ущерб банку превысил 39,4 млрд руб.
Еще одно обвинение связано с выдачей кредитов компаниям президента АО «Коммерческий банк “Глобэкс”» Виталия Вавилина в 2015 году. Всего Промсвязьбанк выделил более 775 млн руб., которые не вернули. Позже господина Вавилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями.
В данный момент Лефортовский суд рассматривает еще одно дело братьев Ананьевых. В этом случае ущерб от действий фигурантов оценивается в 100 млрд руб.
Судом арестованы счета, недвижимость, самолет и автопарк фигурантов примерно на 100 млрд руб. На данный момент фигуранты продолжают скрываться за границей.
Уголовное преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых началось в сентябре 2019 года, почти через два года после того, как в декабре 2017 года Промсвязьбанк перешел под государственный контроль и была назначена временная администрация. В сентябре 2020 года Таганский суд Москвы приговорил Виталия Вавилина, обвинение которому было переквалифицировано с растраты на злоупотребление полномочиями, к трём годам колонии, но Мосгорсуд смягчил наказание до двух лет и семи месяцев, и он был выпущен на свободу, поскольку уже отбыл срок в СИЗО и под домашним арестом. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-председателя правления Дмитрия Ананьева и бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева, вменяя им растрату, отмывание денег и покушение на мошенничество.
Помимо братьев Ананьевых, фигурантами дела проходят 29 бывших сотрудников Промсвязьбанка. В январе 2026 года шесть бывших сотрудниц ПСБ и «Промсвязьнедвижимости» получили условные сроки от четырех до шести лет за присвоение кредитов на сумму 650 млн рублей, выданных офшорным фирмам. В Лефортовском суде Москвы оглашен приговор бывшей сотруднице ПСБ Любови Серегиной и пяти менеджерам ПСН: Ольге Гичке, Елене Грызловой, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской. Общая сумма исковых требований Промсвязьбанка к фигурантам превысила 100 млрд рублей, и суд арестовал активы обвиняемых на 97 млрд рублей.