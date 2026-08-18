Бывшим владельцам Промсвязьбанка заочно дали восемь лет за хищение 39 млрд руб.

Лефортовский районный суд Москвы заочно назначил экс-владельцам ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым по восемь лет колонии, а также штрафы по 700 тыс. руб. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в размере суммы ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ананьев (слева) и Алексей Ананьев

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ Дмитрий Ананьев (слева) и Алексей Ананьев

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2012–2017 годах братья Ананьевы, используя руководящие позиции в Промсвязьбанке, организовали системное хищение средств: через фиктивные документы и обман сотрудников они добивались выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям, а затем выводили деньги в офшоры, маскируя операции пролонгациями и фиктивными сделками. Ущерб банку превысил 39,4 млрд руб.

Еще одно обвинение связано с выдачей кредитов компаниям президента АО «Коммерческий банк “Глобэкс”» Виталия Вавилина в 2015 году. Всего Промсвязьбанк выделил более 775 млн руб., которые не вернули. Позже господина Вавилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

В данный момент Лефортовский суд рассматривает еще одно дело братьев Ананьевых. В этом случае ущерб от действий фигурантов оценивается в 100 млрд руб.

Судом арестованы счета, недвижимость, самолет и автопарк фигурантов примерно на 100 млрд руб. На данный момент фигуранты продолжают скрываться за границей.

Ефим Брянцев