Пашинян заявил о расширении связей с США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения страны с США развиваются в политической, экономической и технологической областях. По его словам, важно продолжать расширять взаимодействие, в том числе — по линии масштабного транспортного проекта «Маршрут Трампа».
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
18 августа Никол Пашинян встретился с членом Палаты представителей Конгресса США Абраама Хамаде. «Абраам Хамаде поблагодарил за теплый прием и отметил важность развития диалога также и в парламентском формате. Он коснулся установления мира между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул в этом деле личную роль и последовательность премьер-министра Пашиняна»,— следует из сообщения ArmenPress.
Администрация президента США Дональда Трампа заявляла о планах развивать экономические связи с Арменией. 26 мая стороны парафировали соглашение во время визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван. Тогда же Ереван и Москва подписали Хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялся мирный саммит с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева, где была подписана Декларация о создании «Маршрута Трампа».
Проект «Маршрут Трампа», также известный как TRIPP, предусматривает создание автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры, которая должна пройти по территории Армении, соединяя основную часть Азербайджана с Нахичеванью и далее с Турцией. 13 января 2026 года в Вашингтоне Армения и США согласовали рамочную программу этого проекта, которая предусматривает создание совместной управляющей компании TRIPP Development, где 74% акций получат США, а Армения сохранит суверенитет и юрисдикцию в пограничных и таможенных вопросах.
26 мая 2026 года госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Ереван подписал новую хартию о стратегическом партнерстве с Арменией и парафировал рамочное соглашение по реализации «Маршрута Трампа». На фоне этого Армения продолжает курс на сближение с Западом, что, по заявлению Никола Пашиняна, трансформирует отношения с Россией.
В феврале 2026 года Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили реализацию «Маршрута Трампа» на переговорах в Абу-Даби, договорившись искать возможности для расширения экономического сотрудничества и торговли.