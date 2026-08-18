Пашинян заявил о расширении связей с США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения страны с США развиваются в политической, экономической и технологической областях. По его словам, важно продолжать расширять взаимодействие, в том числе — по линии масштабного транспортного проекта «Маршрут Трампа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

18 августа Никол Пашинян встретился с членом Палаты представителей Конгресса США Абраама Хамаде. «Абраам Хамаде поблагодарил за теплый прием и отметил важность развития диалога также и в парламентском формате. Он коснулся установления мира между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул в этом деле личную роль и последовательность премьер-министра Пашиняна»,— следует из сообщения ArmenPress.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляла о планах развивать экономические связи с Арменией. 26 мая стороны парафировали соглашение во время визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван. Тогда же Ереван и Москва подписали Хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Лусине Баласян