Режиссер Владимир Хотиненко назначен ректором Высших курсов сценаристов и режиссеров (ВКСР), одной из старейших киношкол в России. Решение принял совет учредителей организации еще 17 июля, сообщил Союз кинематографистов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Решение было принято, в том числе, на основании заявления Веры Игоревны Суменовой, возглавлявшей курсы с июня 2010 года по июль 2026 года, с просьбой освободить ее по собственному желанию от занимаемой должности»,— указано в сообщении организации.

Вере Суменовой в сентябре 2026 года исполнится 82 года. Она работала на курсах с 1967 года на должностях редактора, заместителя директора, была заведующей режиссерским отделением и проректором по учебной работе. С 2010 года работала ректором ВКСР. Кроме того, госпожа Суменова была ведущим продюсером телекомпании «Мир», а также редактором фильмов «Интердевочка» и «Утоли моя печали».

Владимир Хотиненко обучался в мастерской Никиты Михалкова и окончил ВКСР в 1981 году. С 1933 года он преподает на курсах, а с 1999-го руководит мастерской режиссеров вместе с Павлом Финном и Владимиром Фенченко. Также режиссер занимает должность завкафедрой режиссуры игрового фильма во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова. Господин Хотиненко основал собственную киностудию «Рой» и выступал режиссером фильмов «72 метра», «Поп», сериалов «Гибель империи», «Достоевский» и «Бесы».