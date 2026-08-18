Суд на Урале не стал арестовывать мужчину, угрожавшего детям убийством

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил запрет определенных действий 41-летнему С., которому предъявлены обвинения в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.119 УК РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел вечером 29 июля. Как рассказал «Ъ-Урал» представитель потерпевших Александр Шумилов, в этот день четверо мальчиков играли в одном дворе вместе со своей соседкой. В это время один из детей обозвал девочку «свинкой» — после чего она обиделась и ушла.

По словам Александра Шумилова, ребенок рассказал об этом своему отцу — С. Тот решил не терпеть подобное поведение и решил пригрозить детям. В этот же вечер он вышел во двор, схватил одного из мальчиков за шею, другого за руку, а третий шел спереди. Четвертый успел убежать. В итоге С. привел их к Исети, сказав, чтобы они туда заплывали. По словам Александра Шумилова, он угрожал им, что убьет прямо в реке.

Позже родители пострадавших написали заявление в полицию. Силовики возбудили уголовное дело, но не стали арестовывать его. Вскоре он улетел в Дубай. В это время уголовное дело передали в СКР. Обвиняемый был объявлен в розыск.

Его задержали накануне в аэропорту Кольцово. По данным Е1, ранее он был начальником ПДН в ГУ МВД по Свердловской области.

Ходатайство о мере пресечения рассматривали практически три часа. Сторона защиты отказалась от комментариев, сославшись на тайну следствия.

Артем Путилов